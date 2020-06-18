Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным

Иллюстративное фото: УЦОКО/Facebook

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского, по которому выпускники школ в 2020 году смогут проходить государственную итоговую аттестацию добровольно.

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"За" проголосовали 356 нардепов, "против" - 0, "воздержались" 6.

Отмену обязательной аттестации президент объяснил мерами по борьбе с коронавирусом.

По принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО добровольно. Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы, о чем вчера сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Рада приняла постановление о том, что спикер Рады Дмитрий Разумков подпишет законопроект безотлагательно и направит его на подпись президенту.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.