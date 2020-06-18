Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского, по которому выпускники школ в 2020 году смогут проходить государственную итоговую аттестацию добровольно.
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"За" проголосовали 356 нардепов, "против" - 0, "воздержались" 6.
Отмену обязательной аттестации президент объяснил мерами по борьбе с коронавирусом.
По принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО добровольно. Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы, о чем вчера сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Рада приняла постановление о том, что спикер Рады Дмитрий Разумков подпишет законопроект безотлагательно и направит его на подпись президенту.