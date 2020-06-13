Коронавирус. Кабмин запретил проведение пробного ВНО-2020

Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.
12 июня было принято соответствующее постановление.
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Речь идет об усилении ограничительных мер в образовательных учреждениях, в частности отмене пробного внешнего оценивания, поскольку допуск в школы для участия в нем будет запрещен из-за распространения коронавируса.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что внешнее независимое оценивание в Украине в этом году могут отменить, но пока окончательное решение не принято.
По его словам, он получил информацию от трех независимых источников. "В высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще", - уточнил он.
Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня.
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