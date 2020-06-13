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Коронавирус. Кабмин запретил проведение пробного ВНО-2020

Коронавирус. Кабмин запретил проведение пробного ВНО-2020 - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)
13.06.2020, 10:41

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев не исключает, что внешнее независимое оценивание могут отменить

Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.

12 июня было принято соответствующее постановление.

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Речь идет об усилении ограничительных мер в образовательных учреждениях, в частности отмене пробного внешнего оценивания, поскольку допуск в школы для участия в нем будет запрещен из-за распространения коронавируса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что внешнее независимое оценивание в Украине в этом году могут отменить, но пока окончательное решение не принято.

По его словам, он получил информацию от трех независимых источников. "В высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще", - уточнил он.

Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня.

  • Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине стартует 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 24 июля по 10 августа. Пробное тестирование должно состояться 15-17 июня.
  • 12 июня сообщалось, что для проведения ВНО подготовят 5188 пунктов тестирования.

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Арина Толина
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