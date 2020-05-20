Минобразования назначило сроки ЗНО и даты тестирования по каждому предмету

Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

Поэтому основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования со ссылкой на решение Министерства образования и науки.

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Отмечается, что тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике – 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля, по английскому языку – 7 июля, по истории Украины – 9 июля, по биологии – 13 июля, по географии – 15 июля.

Сообщается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ЗНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.

Уточняется, что в этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться 3 февраля - 24 марта.

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