Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минобразования назначило сроки ЗНО и даты тестирования по каждому предмету

Минобразования назначило сроки ЗНО и даты тестирования по каждому предмету - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)
20.05.2020, 21:40

Министерство образования и науки приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году

Поэтому основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования со ссылкой на решение Министерства образования и науки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике – 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля, по английскому языку – 7 июля, по истории Украины – 9 июля, по биологии – 13 июля, по географии – 15 июля.

Сообщается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ЗНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.

Уточняется, что в этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться 3 февраля - 24 марта.

Читайте также: Расширен список вузов с упрощенным приемом абитуриентов из Крыма и Донбасса

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
образование минобразования внешнее независимое оценивание зно
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 