При 37,3 и без маски не пустят. Как будет проходить ВНО-2020

Максимальная допустимая температура тела, с которой будут пускать на внешнее независимое тестирование, 37,2 градуса. Об этом сегодня сообщила сегодня замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире программы Сніданок з 1+1.
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Отвечая на вопрос, какая температура допустима, Вакуленко сказала: "37,2 - это последний порог".
Если у абитуриента из-за стресса неожиданно поднялась температура, то, по словам Вакуленко, он сможет обратиться к медработнику, который будет находится на пункте пропуска.
Вакуленко уточнила, что медработник дважды измеряет температуру. В случае, если температура будет высокой и не будет установлено, что ее причина – стресс, то абитуриенту будут рекомендовать прийти на дополнительную сессию.
Она рассказала, что для участников внешнего независимого оценивания вдвое увеличили время допуска в пункт пропуска.
"Мы почти в два раза увеличили время допуска. Раньше у абитуриентов было примерно 35 минут для того, чтобы пройти все процедуры, а теперь оно длится час. Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования", - отметила Вакуленко.
Всех участников поделят на небольшие группы. Самая большая продолжительность теста – три часа.
Вакуленко объяснила, что по рекомендациям главного санврача Виктора Ляшко, выпускники школ должны быть в медицинских масках, которые также можно снять и заменить.
"Они будут в масках, но конечно, можно пить воду и дышать воздухом. Плюс можно снимать маску и менять, поскольку раз в три часа нужно ее менять", - уточнила Вакуленко.
В УЦОКО рекомендуют иметь индивидуальные санитайзеры и сухие салфетки.
Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля–11 августа, ее результаты будут размещены до 14 августа.
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