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Коронавирус. Абитуриентам объяснили условия прохождения ВНО-2020

Коронавирус. Абитуриентам объяснили условия прохождения ВНО-2020 - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)
12.06.2020, 13:22

Для проведения ВНО подготовят 5188 пунктов тестирования

С 4 июня в приглашении участникам внешнего независимого оценивания (в личных кабинетах, - ред) есть указание пунктов с четким временем, когда они должны зайти внутрь, чтобы не создавать толпу. Об этом сегодня сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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По его словам, 1 166 280 тетрадей уже готовы, их напечатали. Для проведения ВНО подготовят 5188 пунктов тестирования, задействуют 82 890 аудиторий по стране.

По рекомендациям главного санврача Виктора Ляшко создадут все необходимые условия, чтобы там было безопасно, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге заявил, что столичные власти вправе принимать решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины.

Он считает, что такое решение в нынешней эпидемиологической ситуации является взвешенным

Кличко напомнил, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у директора киевской школы №197 в Святошинском районе.

"Больную госпитализировали в больницу. Состояние здоровья женщины - средней тяжести. У ее мужа обнаружили воспаление легких. Госпитализированы также ее сын и бабушка", - добавил Кличко.

  • 20 мая сообщалось, что основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году начнется 25 июня и завершится 17 июля.

Читайте также: При 37,3 и без маски не пустят. Как будет проходить ВНО-2020

Арина Толина, Ирина Андрейцив
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