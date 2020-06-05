Коронавирус обнаружили у директора одной из школ Киева - Кличко

В Киеве коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у директора школы №197. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
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"Вчера в департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавируса у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу", - отметил Кличко.
По его словам, в школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. Накануне директор школы №197 посещала районное управление образования и общалась с руководителями шести других школ.
"Три школы, которые возглавляют директора, контактировавших с больным, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая", - отметил Кличко.
Он добавил, что представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управление образования для установления круга контактных лиц. "Все, кто имел контакт с больным, должны находиться на самоизоляции", - уточнил Кличко.
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