Коронавирус. В Минобразования объяснили, кто может не сдавать ВНО-2020

Внешнее независимое оценивание могут не проходить те выпускники школ, кто не планирует в этом году поступать в вузы.
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Несколько источников в Минобразования подтвердили сегодня LIGA.net, что сейчас готовятся соответствующие изменения в законодательство.
"ВНО будут сдавать только те, кто хочет в этом году поступить в университет", - уточнил источник в Минобразования.
По информации LIGA.net, все выпускники школ получат аттестаты о полном общем среднем образовании до конца июня.
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