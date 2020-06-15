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Коронавирус. В Минобразования объяснили, кто может не сдавать ВНО-2020

Коронавирус. В Минобразования объяснили, кто может не сдавать ВНО-2020 - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)
15.06.2020, 14:47

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 внешнее независимое оценивание будут сдавать только те абитуриенты, кто в этом году поступает в университет

Внешнее независимое оценивание могут не проходить те выпускники школ, кто не планирует в этом году поступать в вузы.

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Несколько источников в Минобразования подтвердили сегодня LIGA.net, что сейчас готовятся соответствующие изменения в законодательство.

"ВНО будут сдавать только те, кто хочет в этом году поступить в университет", - уточнил источник в Минобразования.

По информации LIGA.net, все выпускники школ получат аттестаты о полном общем среднем образовании до конца июня. 

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания в учреждениях образования из-за коронавируса. В Минздраве также не исключают перенос ВНО-2020.

Читайте также: ЗНО 2020. Пробне ЗНО скасували, Київ воює з МОН за те, кому можна не іти на тестування. Що далі?

Арина Толина, Ирина Андрейцив
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