В Минздраве не исключают перенос пробного ВНО: назвали дату

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что пробное внешнее независимое оценивание можно будет провести 25 июня в этом году. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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"Сегодняшняя эпидситуация позволяет провести ВНО 25 июня. Видим рост случаев коронавирусной болезни. Сегодня комиссия рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать, будет ли возможность провести ВНО в такие сроки или нужно будет вернуться к этому вопросу позже", - отметил Ляшко.

Пробное ВНО-2020 было запланировано на 15 и 17 июня.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.

робное внешнее независимое оценивание можно пройти в режиме онлайн дома. Позже сообщили , что п

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