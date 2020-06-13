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В Минздраве не исключают перенос пробного ВНО: назвали дату

В Минздраве не исключают перенос пробного ВНО: назвали дату - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.06.2020, 17:17

Главный санврач Виктор Ляшко отметил из-за увеличения заболеваний коронавирусом пробное ВНО могут перенести на 25 июня

Главный санврач Виктор Ляшко не  исключает, что пробное внешнее независимое оценивание можно будет провести 25 июня в этом году. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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"Сегодняшняя эпидситуация позволяет провести ВНО 25 июня. Видим рост случаев коронавирусной болезни. Сегодня комиссия рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать, будет ли возможность провести ВНО в такие сроки или нужно будет вернуться к этому вопросу позже", - отметил Ляшко.

Пробное ВНО-2020 было запланировано на 15 и 17 июня.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.
  • Позже сообщили, что пробное внешнее независимое оценивание можно пройти в режиме онлайн дома.

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Арина Толина, Ирина Андрейцив
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