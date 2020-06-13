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Коронавирус. Пробное ВНО-2020 можно пройти онлайн

Коронавирус. Пробное ВНО-2020 можно пройти онлайн - Фото
Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА
13.06.2020, 15:33

Абитуриентам предлагают из-за эпидемии коронавируса пройти пробное ВНО-2020 дома

Пробное внешнее независимое оценивание, которое не пройдет в этом году из-за эпидемии COVID-19, можно пройти в режиме онлайн дома. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников",- отмечается в сообщении.

Абитуриентам нужно 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе. Выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов. Получить свой результат за тестирование.

17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по тому учебному предмету, который выбран для прохождения пробного ВНО. В течение двух дней выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов. Получить свой результат за тестирование.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - уточняется в сообщении.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.

Читайте также: ЗНО 2020. Пробне ЗНО скасували, Київ воює з МОН за те, кому можна не іти на тестування. Що далі?

Арина Толина
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