Коронавирус. Пробное ВНО-2020 можно пройти онлайн

Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА

Пробное внешнее независимое оценивание, которое не пройдет в этом году из-за эпидемии COVID-19, можно пройти в режиме онлайн дома. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников",- отмечается в сообщении.

Абитуриентам нужно 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе. Выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов. Получить свой результат за тестирование.

17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по тому учебному предмету, который выбран для прохождения пробного ВНО. В течение двух дней выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов. Получить свой результат за тестирование.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - уточняется в сообщении.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.

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