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Министерство образования: Мы готовы провести ВНО, его отмена недопустима

Министерство образования: Мы готовы провести ВНО, его отмена недопустима - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Верховной Рады)
15.06.2020, 16:37

Министр образования Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО создаст коррупционные риски

Министерство образования и науки готово провести Внешнее независимое оценивание в безопасных условиях, а его отмену назвало недопустимой. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы. Отсутствие ВНО, считает Мандзий, создаст значительные коррупционные риски.

Мандзий заверила, что МОН готово провести ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача и гибко реагируя на данные Минздрава об эпидемиологической ситуации. По ее словам, пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков.

Во время ВНО будет осуществляться контроль температуры, наличия масок, отсутствия симптомов респираторных заболеваний, соблюдения дистанции не менее 1,2 м, дезинфекции помещений. Будут приняты меры для предотвращения скоплений людей.

МОН готовится для проведения основной сессии ВНО 25 июня - 7 июля.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания в учреждениях образования из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • Сегодня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.

Читайте также: ЗНО 2020. Пробне ЗНО скасували, Київ воює з МОН за те, кому можна не іти на тестування. Що далі?

Денис Юдин
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