Евросолидарность заявила о давлении со стороны СБУ. В ведомстве все отрицают

По словам нардепа Гончаренко, действия СБУ нарушают законодательство и давят на Евросолидарность. В ведомстве заявили, что это пиар партии

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сегодня продемонстрировал письмо, в котором якобы Служба безопасности Украины обращается к партии с требованием предоставить информацию о своих кандидатах на местных выборах на Донбассе. Об этом он сообщил в Facebook. В СБУ ответили, что письмо подделано.

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По словам Гончаренко, в письме СБУ просит предоставить перечень всех кандидатов на местные выборы от Евросолидарность. Помимо этого, по словам нардепа, в ведомстве хотели получить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от партии.

Также Службе безопасности якобы нужна была информация по затраченным средствам на предвыборную кампанию и источники их происхождения.

Позднее в СБУ заявили, что выходные номера в представленном Гончаренко письме не используются Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона им не принадлежит. Кроме того, там заявили, что подпись начальника в письме подделана, а сам он в указанную дату не работал.

Как считают в Службе безопасности, заявления Евросолидарности по поводу этого письма следует рассматривать "исключительно через призму политических выборов и желания получить дополнительные электоральные баллы".

По данным исследования Рейтинга за сентябрь, на местных выборах Европейская солидарность набирает 11,5% голосов. Ее рейтинг ниже, чем у Слуги народа, но выше, чем у ОПЗЖ.

Станислав Стороженко

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