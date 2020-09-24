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Слуга народа лидирует в рейтинге партий, немного опережая ОПЗЖ и Евросолидарность – опрос

24.09.2020, 15:29
Слуга народа лидирует в рейтинге партий, немного опережая ОПЗЖ и Евросолидарность – опрос - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партии Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина в течение последней недели в совокупности потеряли почти 1,5%

Партия Слуга народа продолжает лидировать в агрегированном рейтинге политических сил на местных выбоорах, на втором месте – Оппозиционная платформа – За жизнь, на третьем Европейская солидарность. Об свидетельствуют данные социологического исследования группы Рейтинг.

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По данным исследования, из первой пятерки партий незначительный прирост рейтинга наблюдается только у партии За будущее. Среди тех, кто определился и придет на выборы, рейтинг выглядит так (в скобках – данные на 12-15 сентября)

СН  15,6%, (16%)

ОПЗЖ  11,5% (11,9%)

Евросолидарность  11,0% (11,3%)

Батькивщина  8,2% (8,0%)

За будущее  5,8% (5,9%)

Радикальная партия Олега Ляшко  4,4% (4,7%). 

Партии Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина в течение последней недели в совокупности потеряли почти 1,5%. 

Опрос проводился 19  22 сентября 2020. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего были опрошены 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. 

  • По данным опроса Демократических инициатив и Центра Разумкова за август, в случае досрочных выборов в Верховную Раду за партию СН проголосовали бы 29,5% украинцев, ОПЗЖ - 21,7%, ЕС - 15,5%, Батькивщина - 11,5%.
  • Ранее Рейтинг опубликовал исследование, согласно которому в Верховную Раду прошли бы пять партий - СН, ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина и Радикальная партия.
    Станислав Стороженко
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