Евросоюз не признает "выборы", которые провела Россия в Крыму и Севастополе

Во внешнеполитическом ведомстве ЕС подчеркнули, что Крым и Севастополь – часть Украины

Европейский Союз не признает "местные выборы", проведенные российскими оккупантами в Крыму и Севастополе вчера, 13 сентября. Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Любой, избранный на голосовании, организованном в Крыму Россией, не будет признан в ЕС как представитель Крыма или Севастополя.

В заявлении подчеркнуто, что Крым и Севастополь – часть Украины, и ЕС "непоколебимо поддерживает" территориальную целостность и суверенитет Украины.

Вчера, 13 сентября, в ряде регионов России прошли выборы депутатов местных законодательных собраний и губернаторов. Оккупанты также провели "выборы" в Крыму и Севастополе. "Губернатором" Севастополя с результатом в 85,72% стал "и.о. губернатора Севастополя" Михаил Развожаев.

18 июня ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.