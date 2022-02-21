Евросоюз развернет в Украине военную миссию – Кулеба
Европейский Союз принял принципиальное решение о развертывании в Украине совещательно-тренировочной военной миссии – это будет "важным политическим сигналом" о начале сотрудничества ЕС и Украины в военной сфере. Об этом по итогам заседания глав МИД стран союза сказал присутствовавший там министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Как отметил министр, параметры этой миссии и время ее развертывания "будут уточняться".
"Но принципиально решение принято. <...> Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло", – подчеркнул Кулеба.
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Он акцентировал внимание на том, что такая миссия будет совещательно-тренировочной: "Это не боевые подразделения".
Министр сказал, что крайне важно, чтобы эта инициатива "дошла до своего завершения". Он назвал это сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине.
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