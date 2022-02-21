Кулеба – Евросоюзу: Покажите, что вы не просто разговариваете о санкциях против России

Уже достаточно оснований для внедрения по крайней мере некоторых санкций ЕС против агрессивной России, дестабилизирующей Украину и атакующей ее, помимо эскалации на Донбассе, многочисленными фейками военной пропаганды. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил журналистам на брифинге в Брюсселе.

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Министр иностранных дел отметил, что сегодня передаст коллегам из ЕС эти соображения украинского правительства. Он сказал, что "мы ждем решений".

"Есть много решений, которые ЕС может принять уже сегодня и послать четкие сигналы России, что ее эскалацию не будут толерировать, а Украина не останется наедине с государством-агрессором. Это включает не только политические сигналы, но и очень конкретные действия. Поддержка сектора обороны и безопасности. Поддержка кибербезопасности Украины. Уже сейчас есть достаточные и правомерные основания для того, чтобы ввести по крайней мере некоторые из санкций сейчас. Чтобы продемонстрировать, что ЕС не просто ведет разговоры о санкциях, но и готов подтвердить это словами", – сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистки, "считаете ли вы, что Россия начала гибридную атаку на Украину?", Кулеба ответил: "Атака началась в 2014 году, а сейчас – эскалация".

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Евгений Пилипенко

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