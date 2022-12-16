Евросоюз ввел санкции еще против почти 200 россиян и юрлиц – там армия, депутаты, министры

Сегодня, 16 декабря, Европейский Союз ввел санкции еще против почти 200 россиян и юридических лиц в России за полномасштабное вторжение и войну России против Украины. Об этом говорится на сайтах Евросовета и Еврокомиссии.

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Как отмечается, Евросовет принял сегодня решение ввести ограничительные меры еще в отношении 141 физического и 49 юридических лиц в ответ на эскалацию российской военной агрессии против Украины.

В санкционный список попали российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, министры, российские прокси-власти на оккупированных территориях Украины и политические партии, среди прочих.

"В этот список входят ключевые фигуры, причастные к жестоким и преднамеренным ракетным ударам России по мирным жителям, к похищению украинских детей в Россию и к краже украинской сельскохозяйственной продукции", – сообщили в Евросовете.

Сегодня первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС в рамках девятого пакета санкций внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также ввел большой список других ограничительных мер.

Наталія Медведєва

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