Евросоюз выделил Украине 500 млн евро помощи и 45 млн евро на обучение военных

Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине седьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро, к которому в этот раз были добавлены еще 45 млн евро на тренинги военнослужащих ВСУ в Европе.

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В пресс-релизе Совета ЕС сказано, что пакеты помощи одобрены в преддверии саммита ЕС-Украина в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ).

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Украина должна получить всю необходимую военную технику и подготовку, которые нужны ей для защиты ее территории и народа в условиях агрессивной войны России".

Он отметил, что одобренные сегодня меры дают четкий сигнал, что ЕС будет и впредь "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил Совет ЕС "за жизненно важную помощь в области безопасности, которая приближает нас к разгрому российского агрессора".

26 января юридическая служба Совета ЕС сообщила о возможности временно использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

2 февраля Европарламент перед саммитом ЕС-Украина принял резолюцию, которая предусматривает создание практического плана ("дорожной карты") вступления Украины в Евросоюз.

Сергій Бережний

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