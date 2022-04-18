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Евросоюз закрыл свои порты для российских кораблей. Найем назвал единственное исключение

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 06:29
Евросоюз закрыл свои порты для российских кораблей. Найем назвал единственное исключение - Фото
Мустафа Найем (Фото Уляна Букатюк - Liga.net)

С этой ночи единственный способ для российских морских суден зайти в любой европейский порт – это попасть в бедствие. О таких санкциях Запада против страны-оккупанта РФ написал в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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Чиновник напомнил, что в полночь 18 апреля ЕС закрыл все свои порты для российских торговых суден и операторов.

Он уточнил, что запрет также распространяется на суда, изменившие российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года, то есть начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Единственное исключение из этих санкций касается кораблей, подавших сигнал SOS или его аналог в радиотелефонной связи Mayday", – подчеркнул замглавы Мининфраструктуры.

Читайте также: ЕС закрыл лазейку в санкциях, которая восемь лет позволяла экспортировать оружие в Россию

Евгений Пилипенко
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