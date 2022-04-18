Евросоюз закрыл свои порты для российских кораблей. Найем назвал единственное исключение
С этой ночи единственный способ для российских морских суден зайти в любой европейский порт – это попасть в бедствие. О таких санкциях Запада против страны-оккупанта РФ написал в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
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Чиновник напомнил, что в полночь 18 апреля ЕС закрыл все свои порты для российских торговых суден и операторов.
Он уточнил, что запрет также распространяется на суда, изменившие российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года, то есть начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Единственное исключение из этих санкций касается кораблей, подавших сигнал SOS или его аналог в радиотелефонной связи Mayday", – подчеркнул замглавы Мининфраструктуры.
- Украина закрыла свои порты для российских судов в начале марта 2022 года.
- 13 апреля Британия ввела запрет на импорт российского чугуна, стали и на экспорт технологий в РФ.
- Со вчерашнего дня, 17 апреля, Италия, Румыния, Бельгия и Болгария также закрыли порты для российских кораблей. Ранее это сделала Британия, Канада и некоторые другие страны.
- Директор порта ТИС в Южном Андрей Ставницер заявил, что для того, чтобы вывезти урожай из Украины, в условиях морской блокады потребуется 40 месяцев.
- Италия нашла частичную замену российскому газу будет больше импортировать из Алжира.
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