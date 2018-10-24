"Евроволкер": в ЕС может появиться посланник по Крыму и Донбассу

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

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Потенциальный спецпредставитель также будет следить за ситуацией на Азовском море

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В Европарламенте заявили о необходимости назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, передает Укринформ.

В ЕП призвали высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации безопасности в Азовском море. Парламентарии опасаются, что складывающаяся там ситуация усиливает возможность развяхывания потенциального конфликта в Европе.

"В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.

Европарламентарии также призвали Федерику Могерини предложить расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине - включить в него наблюдение за обострения ситуации в Азовском море.

Европарламент проголосует за указанную резолюцию 25 октября.

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