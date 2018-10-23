ЕС осудил строительство Керченского моста и действия РФ на Азове

Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

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Действия РФ в Азовском море привели к увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС

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Евросоюз осуждает строительство Россией Керченского моста, блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время пленарного заседания Европарламента 23 октября, передает корреспондент Европейской правды.

"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины - это еще одно нарушение украинского суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порты", - сказала Могерини.

Она отметила, что инспекция Россией судов в Азовском море привела к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

РФ этим режимом задела 2000 судов под украинским и международным флагами, подчеркнула Могерини.

Также представитель ЕС подчеркнула, что Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, Украина ответила тем же. Могерини призвала стороны соблюдать соглашение о демилитаризации моря.

"Когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа", - добавила руководительница дипломатии ЕС.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко подтвердил информацию о том, что США предложили Украине передать военные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.