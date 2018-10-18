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18.10.2018, 20:30

В ВСУ подтвердили информацию о предложении США по фрегатам

В ВСУ подтвердили информацию о предложении США по фрегатам - Фото
Игорь Воронченко

Предложение поступило в рамках военно-технической помощи

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Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко подтвердил информацию о том, что США предложили Украине передать военные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом он сказал изданию theБабель.

По его словам, предложение поступило в рамках военно-технической помощи.

"С предложением передать корабли Украине к нам обратилось посольство США, я только вчера получил письмо. Но мы пока не приняли решение, надо все просчитывать - по подготовке экипажей, во сколько обойдется их эксплуатация, ремонт", - отметил Воронченко.

Он отметил, что Украине нужна такая помощь, поскольку "защиту в море нам надо закрывать". Однако, по мнению Воронченко, фрегаты не подходят для использования в Азовском море из-за своей большой осадки (глубина погружения судна в воду, - ред.).

Сегодня Украинский милитарный портал со ссылкой на источники сообщил, что США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество".

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Теги: США, фрегат, корабль, Игорь Воронченко, Oliver Hazard Perry
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