"Факты говорят об обратном". Белый дом не видит признаков раскола Запада в помощи Украине

Западные страны по-прежнему едины и решительны в их поддержке Украины в войне Россией. Появившимся заявлениям о признаках раскола Запада противоречат факты. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан.

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"Я думаю, это естественный инстинкт у комментаторов и в прессе предполагать неизбежный упадок западного единства, решимости, стойкости. Но все факты говорят об обратном", – сказал Салливан.

Он подчеркнул, что европейские страны продолжают ежедневно анонсировать военную помощь Украине, а Евросоюз недавно принял шестой пакет санкций против России.

"Мнение о том, что есть какие-то признаки раскола, разделения или разобщенности, я думаю, опровергается тем, что мы видим на самом деле", – сказал представитель Белого дома.

Он напомнил, что США выделили на помощь Украине $40 млрд – обязательство, рассчитанное на много месяцев.

"Мы обеспокоены каждым актом агрессии, предпринятым россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они атакуют, разрушают, бомбят – как в оккупированных районах, так и подвергающихся ракетным обстрелам", – сказал Салливан.

Советник Белого дома еще раз подтвердил приверженность США предоставлению Украине необходимого оборудования и инструментов, чтобы иметь возможность противостоять наступлению России.

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Наталия Медведева

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