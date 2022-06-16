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ФБР расследует, как точная техника производства США попала к российским военным – WP

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 21:28
ФБР расследует, как точная техника производства США попала к российским военным – WP - Фото
Иллюстративное фото (фото – pixabay.com)

ФБР и министерство торговли США открыли расследование предполагаемых поставок высокотехнологичных устройств производства американских компаний военным ведомствам России. Об этом пишет The Washington Post.

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Газета пишет, что во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства компаний из США.

Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, каким образом эти микросхемы оказались в военной технике РФ, и "проследить путь поставок этой продукции из США".

По данным предварительного расследования, часть использованных россиянами микросхем была произведена до 2014 года и введения санкций, которые ограничили поставки в Россию передового оборудования двойного назначения. Однако некоторые из микросхем, утверждают специалисты, были выпущены в 2020 году.

В публикации сказано, что в российской военной технике были обнаружены микросхемы производства нескольких десятков компаний из США и Европы. 

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, США и многие другие страны запретили поставку любых микросхем для нужд Кремля или для посредников, которые могли работать в его интересах.

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Сергей Бережной
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