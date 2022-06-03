UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почти вся передовая техника армии России имеет компоненты из США и ЕС – NYT

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 11:25
Почти вся передовая техника армии России имеет компоненты из США и ЕС – NYT - Фото
Запуск российских ракет Калибр из Черного моря (фото - ЕРА)

Исследователи Conflict Armament Research (CAR) обнаружили комплектующие из США и ЕС в остатках передовой российской военной техники, которая была уничтожена в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что исследователи приехали в Украину по приглашению СБУ и около недели изучали российскую технику, в частности лазерные дальномеры и секции наведения крылатых ракет. Они обнаружили, что почти вся передовая российская техника включала детали от компаний из США и ЕС: микросхемы, платы, двигатели, антенны и другое оборудование.

Специалисты CAR также исследовали российские радиостанции "Азарт": в двух из них были чипы со стертой маркировкой (вероятно, чтобы скрыть происхождение), в третьей – был чип американской компании.

Кроме того, в российских беспилотниках "Орлан", "Тахион" и ранее неизвестной модели, которую украинцы назвали "Картограф", обнаружили шесть отдельных частей от компании из США и по одной от компаний из Швейцарии и Японии. В двух других дронах были детали от компаний из США, Китая, Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Швеции и Тайваня.

"Передовые российские системы вооружения и связи построены на основе западных чипов", – сказал исследователь Дэмиен Сплитерс. По его словам, российские компании десятилетиями имели доступ к "непрерывным поставкам западных технологий".

Читайте также: США в ОБСЕ: Россия имеет точное оружие, но воюет как в Средневековье

Высокопоставленный американский чиновник сказал журналистам, что из-за санкций РФ столкнулась с трудностями в получении чипов для пополнения запасов высокоточного оружия. А экономист Мэттью Кляйн сравнил санкции с точечными ударами по заводам ВПК, которые раньше приходилось наносить воюющей стороне, чтобы навредить вооруженности противника.

Однако некоторые эксперты остаются скептичными. Майкл Кофман из института CNA считает, что пока есть лишь немного доказательств, подтверждающих проблемы в оборонном секторе РФ. А Сплитерс опасается, что РФ могла заранее сделать запасы западных комплектующих и может попытаться обходить санкции с помощью подставных компаний, третьих стран и гражданских дистрибьюторов.

Однако все же РФ, вероятно, начнет широко ощущать нехватку критических технологий и обслуживания осенью, когда запасы комплектующих начнут истощаться, считает научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая. По ее словам, это скажется и на производстве товаров повседневного спроса, например, бумаги для принтеров.

"Мы ожидаем, что случайные сбои в производственных цепочках в России будут проявляться чаще. Вопрос в том, способны ли российские компании найти заменители?" – сказала она.

Читайте также: Залужный рассказал главному генералу США о новой ракетной тактике России

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции оружие сбу ракеты армия рф чипы войска россии Conflict Armament Research
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 