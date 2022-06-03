США в ОБСЕ: Россия имеет точное оружие, но воюет как в Средневековье

У армии России есть точное оружие, но она воюет в Украине как в Средневековье – устраивает зверства и насилие над гражданским населением на временно оккупированных территориях, пытается уничтожить идею украинской идентичности. Об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майк Карпентер, передает пресс-служба представительства.

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Он сказал, что Россия устроила в Украине 15 недель жестокости, зверств и насилия – масштабы бойни трудно осознать и конца им не видно. По его словам, у РФ есть много современных видов оружия, в частности крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Поэтому он вопрошает – почему же РФ все равно ведет эту войну так, словно мы живем в Средневековье.

"Почему так много мирных жителей подверглись ужасам войны? Эти вопросы стоит задать. Массовые сообщения о сексуальном насилии, угрозах отрезать гениталии и удары по роддомам – это не элементы современной военной кампании, призванной завоевать "умы и сердца", – сказал он.

По словам представителя США, дикость, с которой воюет РФ, скорее подходит для иной цели – избавиться от местного населения и заменить его лояльными оккупантам жителями. "Тогда (российское. – Ред.) варварство приобретает гораздо больший смысл", – сказал он.

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Карпентер считает, что российская кампания разрушений и ужасов не случайна, а может служить вполне определенной цели – отрицать концепцию украинской государственности на временно оккупированных территориях, чтобы РФ смогла легче их поглотить.

Представитель США пересказал истории херсонцев об изнасилованиях, мародерстве, разворовывании зерна, лекарств, пытках и других зверствах.

"Разграбление земли с ее ресурсами до тех пор, пока у местного населения не останется другого выбора, кроме как бежать, – это еще одна средневековая тактика. Кремль также позаботился, чтобы у тех, кто уезжает, не было другого выбора, кроме как отправиться на территорию, контролируемую РФ", – сказал Карпентер.

Он повторил слова президента США Джо Байдена, что российский диктатор Владимир Путин хочет стереть с лица земли идею быть украинцем. По словам Карпентера, крайне важно для будущего привлечения к ответственности документировать зверства, которые могут быть направлены на уничтожение украинской идентичности и культуры в Херсоне и других частях Украины.

Представитель США призвал задействовать Московский механизм ОБСЕ – чтобы установить факты и обстоятельства этих злодеяний.

СПРАВКА. Московский механизм предусматривает документирование миссией экспертов нарушений в сфере прав человека и международного гуманитарного права.

Ранее парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Канады и Ирландии признали геноцидом военные преступления России в Украине.

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Марк Сировой

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