UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США в ОБСЕ: Россия имеет точное оружие, но воюет как в Средневековье

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 07:04
США в ОБСЕ: Россия имеет точное оружие, но воюет как в Средневековье - Фото
Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)

У армии России есть точное оружие, но она воюет в Украине как в Средневековье – устраивает зверства и насилие над гражданским населением на временно оккупированных территориях, пытается уничтожить идею украинской идентичности. Об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майк Карпентер, передает пресс-служба представительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что Россия устроила в Украине 15 недель жестокости, зверств и насилия – масштабы бойни трудно осознать и конца им не видно. По его словам, у РФ есть много современных видов оружия, в частности крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Поэтому он вопрошает – почему же РФ все равно ведет эту войну так, словно мы живем в Средневековье.

"Почему так много мирных жителей подверглись ужасам войны? Эти вопросы стоит задать. Массовые сообщения о сексуальном насилии, угрозах отрезать гениталии и удары по роддомам – это не элементы современной военной кампании, призванной завоевать "умы и сердца", – сказал он.

По словам представителя США, дикость, с которой воюет РФ, скорее подходит для иной цели – избавиться от местного населения и заменить его лояльными оккупантам жителями. "Тогда (российское. – Ред.) варварство приобретает гораздо больший смысл", – сказал он.

Читайте также: "Трибунал для Путина". Как в Украине фиксируют преступления России и будут ли приговоры

Карпентер считает, что российская кампания разрушений и ужасов не случайна, а может служить вполне определенной цели – отрицать концепцию украинской государственности на временно оккупированных территориях, чтобы РФ смогла легче их поглотить.

Представитель США пересказал истории херсонцев об изнасилованиях, мародерстве, разворовывании зерна, лекарств, пытках и других зверствах.

"Разграбление земли с ее ресурсами до тех пор, пока у местного населения не останется другого выбора, кроме как бежать, – это еще одна средневековая тактика. Кремль также позаботился, чтобы у тех, кто уезжает, не было другого выбора, кроме как отправиться на территорию, контролируемую РФ", – сказал Карпентер.

Он повторил слова президента США Джо Байдена, что российский диктатор Владимир Путин хочет стереть с лица земли идею быть украинцем. По словам Карпентера, крайне важно для будущего привлечения к ответственности документировать зверства, которые могут быть направлены на уничтожение украинской идентичности и культуры в Херсоне и других частях Украины.

Представитель США призвал задействовать Московский механизм ОБСЕ – чтобы установить факты и обстоятельства этих злодеяний.

СПРАВКА. Московский механизм предусматривает документирование миссией экспертов нарушений в сфере прав человека и международного гуманитарного права.

Читайте также: Доказательств нарушения Россией в Украине Конвенции ООН о геноциде уже достаточно – CNN

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдеп обсе Херсон геноцид армия рф средневековье майкл карпентер войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 