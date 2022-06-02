Парламент Ирландии признал военные преступления России в Украине геноцидом

Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии в Украину квалифицируются как акт геноцида. Об этом сообщил в Twitter глава верхней палаты парламента Марк Дейли.

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"Незаконное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", – написал Дейли.

"….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide"

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th — Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

Сергей Бережной

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