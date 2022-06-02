Парламент Ирландии признал военные преступления России в Украине геноцидом
02.06.2022, 17:50
Владимир Зеленский и Марк Дейли (Фото - Facebook Mark Daly)
Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии в Украину квалифицируются как акт геноцида. Об этом сообщил в Twitter глава верхней палаты парламента Марк Дейли.
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"Незаконное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", – написал Дейли.
"….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide"— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th
- 6 апреля президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед парламентом Ирландии сказал, что "почерк России – уничтожать все, что позволяет людям жить".
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