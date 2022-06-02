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Парламент Ирландии признал военные преступления России в Украине геноцидом

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 17:50
Парламент Ирландии признал военные преступления России в Украине геноцидом - Фото
Владимир Зеленский и Марк Дейли (Фото - Facebook Mark Daly)

Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии в Украину квалифицируются как акт геноцида. Об этом сообщил в Twitter глава верхней палаты парламента Марк Дейли.

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"Незаконное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", – написал Дейли.

Сергей Бережной
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геноцид ирландия Марк Дейли
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