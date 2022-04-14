В Киев сегодня приедет глава МИД и Минобороны Ирландии

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени сегодня посетит Киев, сообщает BBC.

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Ожидается, что Ковени посетит районы Киева, пострадавшие в ходе российского вторжения, и встретится с главами МИД Дмитрием Кулебой и Минобороны Алексеем Резниковым.

В МИД Ирландии заявили, что Ковени намерен обсудить "оказание Украине политической поддержки, помощи в области безопасности и гуманитарной сфере", а также содействовать в подаче заявки на статус кандидата в члены ЕС. Он также планирует проконсультироваться по вопросу расширения санкций ЕС в отношении России "за жестокое и неоправданное вторжение".

BBC напоминает, что Ирландия предоставила Украине и украинским беженцам 20 млн евро гуманитарной помощи, а также на 33 млн евро помощи в виде нелетального военного снаряжения.

Сергей Бережной

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