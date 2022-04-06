Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Ирландии.

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Речь Президента Украины в Эрахтасе, парламенте Ирландии

"Уважаемые господа спикеры!

Господин Тишек и члены правительства!

Уважаемые сенаторы и депутаты Эрахтаса!

Дорогой народ Ирландии!

Этой ночью по территории нашего государства снова ударили российские ракеты. Ударили подло, по обычной гражданской инфраструктуре. В частности, по очередной базе с горючим. Одной из десятков, которые Россия рассматривает как мишень. И это уже стало фирменным почерком оккупантов – уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь обычным людям. Они последовательно уничтожают места хранения горючего, центры распределения продуктов, уничтожают даже обычную сельхозтехнику и минируют поля. Минируют вообще все. Везде, откуда они уходят.

Кроме того, Россия заблокировала все наши морские порты вместе с судами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.

Зачем они это делают?

Потому что они рассматривают и голод как свое оружие. Оружие против нас, обычных людей. Как инструмент доминирования.

Украина – один из лидеров на мировом рынке продовольствия. Без нашего экспорта на нем возникнет не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Это факт.

Миллионам бедняков на севере Африки и в части азиатских стран станет еще труднее кормить свои семьи.

Сейчас в Украине время посевной кампании. Срывать нам посевную, уничтожать нашу инфраструктуру – это значит сознательно провоцировать продовольственный кризис. А что начнется из-за такого кризиса? Как минимум – политическая турбулентность. Как максимум – вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится уже привычной, и новый массовый поток беженцев, которые будут просто искать, как выжить.

Россия использует голод с первых дней войны и против наших людей. Хуже всего – в Мариуполе. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад. Они перекрыли его как с земли, так и с моря. Любой доступ.

Они блокируют гуманитарные грузы, не дают ввезти ничего – еду, воду, медикаменты. Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, но сейчас нет и этого.

Продолжаются круглосуточные обстрелы, авианалеты, продолжаются бомбардировки... В Мариуполе не осталось уже ни одного целого здания, ни одного неповрежденного. В полумиллионном городе – ни одного.

Погибших и убитых хоронили прямо во дворах разбитых многоэтажек. Когда это могли делать. Но даже так похоронить в большом количестве случаев не удавалось. Тела людей так и остаются на улицах, в развалинах домов, в заваленных подвалах.

Мы не знаем, сколько мариупольцев было убито Россией. Но мы точно знаем, что это было частью общей тактики оккупантов. Они то же самое сделали или пытались сделать с Черниговом, Сумами, Ахтыркой, Харьковом, Изюмом, Волновахой и многими другими нашими украинскими городами. Возможно, вы пока не слышали эти названия. Но это миллионы людей, которых Россия просто пыталась уничтожить. И продолжает это делать.

Когда это слышишь, может показаться, что это невозможно. Может показаться, что никто в современном мире не решится делать такое. Но это реальные факты.

Факт, что жители Мариуполя на листах школьных тетрадей рисовали, как найти, где в городских дворах похоронены тела их близких. Факт, что российские оккупанты расстреливали людей на дорогах, когда те пытались спастись из заблокированных городов. До сих пор на украинских дорогах – сотни расстрелянных машин.

Факт, что российские военные даже не пытались убирать с улиц тела убитых людей. Пока Буча, Ирпень и другие наши города находились в оккупации, трупы лежали прямо на дорогах, на обочинах, во дворах домов – где угодно.

Факт, что за 42 дня российского полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 167 детей. Мы еще не знаем всех жертв Мариуполя. Мы не знаем жертв других городов, районов, где продолжаются боевые действия или оккупация.

Факт, что в результате российских обстрелов разрушены или повреждены 927 образовательных учреждений, 285 больниц. Оккупанты обстреляли даже 73 скорых!

Они бомбили и обстреливали даже церкви... Даже укрытия, о которых они точно знали, что там нет никого, кроме женщин и детей... И это тоже факт.

Государство, которое это делает, не должно оставаться членом международного сообщества наравне с другими.

Россия не заслуживает, чтобы с ней поддерживали отношения как с одним из нормальных государств. Она должна ответить за все, что натворила на украинской земле.

Российские военные пришли в Украину как армия колонизаторов. Их государственные пропагандисты, их политики даже больше не скрывают, чего они хотят.

В ХХ веке они рассматривают свое государство как колониальную империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы и уничтожать любую основу для их самостоятельной жизни. Уничтожать даже самую идентичность народов. Все, что делает нас украинцами...

Российские военные целенаправленно искали и убивали учителей в оккупированных районах. Всех, кто был связан с армией. Они угоняют представителей местного самоуправления, убивают руководителей громад. Вместе с российской армией на нашу территорию одновременно заходили и подразделения, созданные для подавления любого политического сопротивления...

Сейчас, когда ведутся дискуссии о санкциях против Российской Федерации, я просто уже не могу слышать какие-либо сомнения, не могу видеть какую-либо нерешительность...

После всего, что мы пережили в Украине. После всего, что сделали российские войска. Даже сейчас, когда мир уже все знает о военных преступлениях России против наших людей, нам приходится убеждать даже некоторые европейские компании уйти с российского рынка. Нам до сих пор приходится убеждать западных политиков некоторых стран, что нужно прервать любую связь российских банков с глобальной финансовой системой. Нам до сих пор приходится, к сожалению, убеждать Европу, что российская нефть не должна и дальше снабжать российскую военную машину щедрым потоком денег.

Дамы и господа!

Ирландский народ!

Вы с первых дней российского вторжения – на стороне добра. На стороне свободы. На стороне Украины. И это тоже факт. Вы не сомневались, помогать ли нам. Вы сразу начали это делать. И хотя вы – нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам. Я благодарен всем вам за это. Я благодарен и руководству вашего государства, каждому ирландцу, и каждой ирландке. Благодарен за поддержку санкций против России. Благодарен за оказанную нам гуманитарную и финансовую поддержку.

Благодарен за особую заботу о наших людях, которые искали и нашли безопасность на вашей земле. Только вдумайтесь в это: Россия оставила без дома уже 10 миллионов украинцев, вынужденных уехать из родных городов из-за этой войны... С этим просто невозможно смириться!

Но мы осознаем, что Россия еще не отказалась от своих планов. Еще продолжает наступательные операции в Украине. Еще ищет, как покорить наш народ.

Мы должны вместе сделать все, чтобы Россия искала только мир. Только способ выйти с территории Украины и оставить нас в покое.

Поэтому я призываю вас проявить еще большее лидерство в нашей антивоенной коалиции!

Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу в отношении более жестких санкций против Российской Федерации. К таким санкциям, которые реально остановят военную машину России.

Надо останавливать всю торговлю с Россией. Следует блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Надо обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы.

Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать.

Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Пока что. Политические лидеры, бизнес лидеры. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб.

Я уверен, что ваше лидерство может это изменить.

Я уверен, что всем нам в Европе удастся остановить эту страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Затягивать с этим просто невозможно. Чем дольше длится российская агрессия, тем хуже будут последствия не только для нашего континента, но и для соседних регионов нашей планеты.

Дамы и господа!

Ирландский народ!

Наша с вами общая принципиальность, наша с вами общая храбрость уже начали новую страницу истории отношений Украины и Ирландии. Наше взаимопонимание и взаимоуважение уже на том уровне, когда можно сказать: только вопрос времени, чтобы мы вместе с вами жили в нашем общем европейском доме. Я благодарен за вашу поддержку специальной ускоренной процедуры предоставления для Украины членства в Евросоюзе. С вашим лидерством это будет еще быстрее и выгоднее для обоих наших народов.

И уже сейчас следует думать о возрождении нашей страны. О восстановлении после войны. Мы приглашаем ведущие страны планеты поучаствовать в восстановлении Украины. Понятно, что я приглашаю и Ирландию поучаствовать в этом проекте. С удовольствием делаю это.

К примеру, в нашей Херсонской области. Ваше умение ценить жизнь и людей, ваше умение налаживать жизнь в громадах, ваш экономический потенциал – они всем известны. Поэтому объединим наши силы и покажем, что Украина и Ирландия вместе способны сделать гораздо больше, чем способно разрушить крупнейшее государство планеты.

Благодарен Ирландии!

Слава Украине!"

Сергей Бережной

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