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Байден обвинил Путина в попытке "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 23:15
Байден обвинил Путина в попытке
Джо Байден (фото – ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев. Об этом сообщает The Washington Post.

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По данным издания, в речи перед выпускным классом Военно-морской академии США в пятницу, осуждая атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, Байден обвинил Путина в "попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа".

Также Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в оборонный альянс.

  • В середине апреля Байден впервые назвал преступления России в Украине геноцидом, а Путина - диктатором.
  • 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

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Оксана Житнюк
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