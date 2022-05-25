Россия использовала 60% запасов высокоточного оружия и меняет тактику из-за дефицита – ГУР

Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия – использовано уже около 60%. На фоне этого россияне меняют тактику обстрелов и используют больше ракет разного формата по одному объекту. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Крым.Реалии.

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По словам Скибицкого, если в первые два месяца полномасштабного вторжения обстрелы были хаотичными, то впоследствии ситуация изменилась.

"Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60% запасов. По некоторым видам даже более – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – заявил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что при этом Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз, так как нет таких мощностей и быстрого производства высокоточного оружия. К тому же, по словам Скибицкого, на ситуации отражаются санкции – они не позволяют РФ сейчас активно и широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства.

Представитель ГУР отметил, что на фоне этого российские войска начали снимать с хранения ракеты, произведенные во времена СССР, а старые ракеты не всегда долетают до целей, падая в "голом поле".

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата, либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного или морского воздушного базирования, чтобы быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения и понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном таком уровне", – подытожил он.

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Оксана Житнюк

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