Федоров: За год существования украинский флот аквадронов подбил шесть кораблей ЧФ России

Созданный год назад украинский флот морских дронов за время своего существования побил шесть кораблей Черноморского флота России. Такую цифру вечером в субботу назвал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Это уникальная разработка, которая меняет доктрину ведения войны в море и заставляет россиян бояться за свои корабли", — написал он в Telegram по случаю годовщины запуска сбора средств через United24 "на первый в мире флот морских дронов".

На счету украинских дронов:

→ фрегат "Адмирал Макаров"

→ тральщик "Иван Голубец"

→ разведывательный корабль "Иван Хурс"

→ патрульный корабль "Сергей Котов"

→ десантные катера "Акула" и "Серна"

Также аквадроны поразили нефтяной маяк возле Новороссийска – выносное устройство для приема нефти.

Эти показатели не учитывают результаты морских дронов, которые создают другие ведомства, например СБУ.

В октябре президент Владимир Зеленский наградил украинских инженеров, создающих надводные дроны, атакующие объекты российских окупантов в Черном море.

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