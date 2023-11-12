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Федоров: За год существования украинский флот аквадронов подбил шесть кораблей ЧФ России

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 10:39
Федоров: За год существования украинский флот аквадронов подбил шесть кораблей ЧФ России - Фото
Морские дроны (Фото: United24)

Созданный год назад украинский флот морских дронов за время своего существования побил шесть кораблей Черноморского флота России. Такую цифру вечером в субботу назвал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это уникальная разработка, которая меняет доктрину ведения войны в море и заставляет россиян бояться за свои корабли", — написал он в Telegram по случаю годовщины запуска сбора средств через United24 "на первый в мире флот морских дронов".

На счету украинских дронов:

→ фрегат "Адмирал Макаров"
→ тральщик "Иван Голубец"
→ разведывательный корабль "Иван Хурс"
→ патрульный корабль "Сергей Котов"
→ десантные катера "Акула" и "Серна"

Также аквадроны поразили нефтяной маяк возле Новороссийска – выносное устройство для приема нефти.

Эти показатели не учитывают результаты морских дронов, которые создают другие ведомства, например СБУ.

Андрей Водяный
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United24Михаил Федороваквадронывойна

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