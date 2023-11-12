RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Федоров: За рік існування український флот аквадронів підбив шість кораблів ЧФ Росії

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 10:39
Федоров: За рік існування український флот аквадронів підбив шість кораблів ЧФ Росії - Фото
Морські дрони (Фото: United24)

Створений рік тому український флот морських дронів за час свого існування підбив шість кораблів Чорноморського флоту Росії. Таку цифру ввечері в суботу назвав віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі", – написав він у Telegram з нагоди річниці запуску збору коштів через United24 "на перший у світі флот морських дронів".

На рахунку українських дронів:

→ фрегат "Адмірал Макаров"
→ тральщик "Іван Голубець"
→ розвідувальний корабель "Іван Хурс"
→ патрульний корабель "Сергій Котов"
→ десантні катери "Акула" та "Серна"

Також аквадрони уразили нафтовий маяк біля Новоросійська – виносний пристрій для приймання нафти.

Ці показники не враховують результати морських дронів, які створюють інші відомства, наприклад, СБУ

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
михайло федороваквадронивійнаUnited24
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 