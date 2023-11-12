Федоров: За рік існування український флот аквадронів підбив шість кораблів ЧФ Росії
Створений рік тому український флот морських дронів за час свого існування підбив шість кораблів Чорноморського флоту Росії. Таку цифру ввечері в суботу назвав віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі", – написав він у Telegram з нагоди річниці запуску збору коштів через United24 "на перший у світі флот морських дронів".
На рахунку українських дронів:
→ фрегат "Адмірал Макаров"
→ тральщик "Іван Голубець"
→ розвідувальний корабель "Іван Хурс"
→ патрульний корабель "Сергій Котов"
→ десантні катери "Акула" та "Серна"
Також аквадрони уразили нафтовий маяк біля Новоросійська – виносний пристрій для приймання нафти.
Ці показники не враховують результати морських дронів, які створюють інші відомства, наприклад, СБУ.
- У жовтні президент Володимир Зеленський нагородив українських інженерів, які створюють надводні дрони, що атакують об'єкти російських окупантів у Чорному морі.
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