Фейк: от имени посла Чалого губернаторам США рассылают запросы

От имени посла Украины в США Валерия Чалого к губернаторам США пришли фейковые запросы на проведение телефонных разговоров. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
Все запросы фейковые, но в посольстве предупреждают на случай, если появятся материалы подставных разговоров.
В дипломатическом ведомстве отметили, что это - новая информационная атака против Украины и ее целью может быть испортить украинско-американские отношения.
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В начале сентября российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Степана Полторака.