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20.10.2018, 08:39

Фейк: от имени посла Чалого губернаторам США рассылают запросы

Фейк: от имени посла Чалого губернаторам США рассылают запросы - Фото
Валерий Чалый (фото - Liga.net)

Посольство Украины в США предупредило, что если будут появляться материалы каких-то телефонных разговоров, то это фейк

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От имени посла Украины в США Валерия Чалого к губернаторам США пришли фейковые запросы на проведение телефонных разговоров. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Все запросы фейковые, но в посольстве предупреждают на случай, если появятся материалы подставных разговоров. 

В дипломатическом ведомстве отметили, что это - новая информационная атака против Украины и ее целью может быть испортить украинско-американские отношения. 

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В начале сентября российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Степана Полторака.

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Теги: посольство украины в сша, запросы, информатака
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