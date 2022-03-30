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Фейки и манипуляции: в ЦПД назвали три последних дезинформационных вброса россиян

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 07:03
Фейки и манипуляции: в ЦПД назвали три последних дезинформационных вброса россиян - Фото
Овсянникова (Скриншот с видео)

Центр противодействия дезинформации при СНБО собрал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов" россиян.

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В ЦПД предупреждают, что оккупационные войска возобновили тактику обстрелов захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. При этом перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВСУ. В ЦПД предостерегли, что это манипуляция, так как украинские военные не производят обстрелы по населенным пунктам, где дислоцируются российские военные, без предварительной проверки, что уничтожение техники не нанесет вреда гражданским.

Также Минобороны путинского режима сообщило, что политическое и военное руководство Украины якобы "приказывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных граждан и мародерстве". Это тоже манипуляция, отметили в ЦПД.

Кроме того, пропагандисты России продолжают продвигать тезисы "нет русофобии, россияне не должны отвечать за Путина, россияне не должны страдать от санкций". Указанное было озвучено в эфире итальянского телеканала RAI Мариной Овсянниковой, ранее выходившей на телевидении России с антивоенным плакатом, напомнили в ЦПД.

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Оксана Житнюк
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