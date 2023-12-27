Фейковые повестки в Дии – в Житомирском ТЦК сообщили об информкампании оккупантов

Территориальные центры комплектования не используют Дию для оповещения граждан

Фото: соцсети

В соцсетях начали публиковаться фейковые скриншоты "повесток" в приложении "Дия", отправленные от Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования. Областной ТЦК сообщил, что это фейк российской пропаганды.

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"В соцсетях начали распространять фейковые скриншоты повесток в Дии, которые якобы поступили от Житомирского объединенного городского ТЦК через эту платформу. Это фейк российской пропаганды, особенно активно распространяющийся в Telegram-каналах врага", – пояснили в ведомстве.

В областном ТЦК отметили, что они, как и любой другой ТЦК, не используют Дию для оповещения граждан.

Военные отметили, что это еще одна информационная кампания оккупантов, которая направлена на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

Областное ТЦК добавило скриншот с фейковой повесткой в Дии:



Фото: Житомирский областной ТЦК и СП

23 декабря, министр обороны Рустем Умеров сказал, что Министерство обороны рассматривает возможность извещать мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронные оповещения.

В тот же день в Facebook появилось вирусное сообщение бывшего советника городского главы Ивано-Франковска Назария Кишака. Там без каких-либо подтверждений было сказано, что с 28 декабря в Украине якобы усилят мобилизационные мероприятия и "все, кто попадется, пойдут в пехоту". "Можете удалять Дию уже", – написал автор.

24 декабря вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров заверил, что государство не собирается вводить электронные повестки в Дии.

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