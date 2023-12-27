Фейкові повістки у Дії – у Житомирському ТЦК повідомили про інформкампанію окупантів
У соцмережах почали публікуватися фейкові скриншоти "повісток" у застосунку "Дія", надіслані від Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування. Обласний ТЦК повідомив, що це фейк російської пропаганди.
"У соцмережах почали поширювати фейкові скриншоти повісток у Дії, які ніби надійшли від Житомирського об'єднаного міського ТЦК через цю платформу. Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у Telegram-каналах ворога", – пояснили у відомстві.
В обласному ТЦК зазначили, що вони, як і будь-який інший ТЦК, не використовують Дію для оповіщення громадян.
Військові зауважили, що це є ще однією інформаційною кампанією окупантів, котра спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зрив мобілізації.
Обласне ТЦК додало скриншот із фейковою повісткою у Дії:
- 23 грудня, міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися до ТЦК через електронні сповіщення.
Того ж дня у Facebook з'явився вірусний допис колишнього радника міського голови Івано-Франківська Назарія Кішака. Там без якихось підтверджень йшлося, що з 28 грудня в Україні нібито посилять мобілізаційні заходи й "усі, хто попадуться, підуть у піхоту". "Можете видаляти Дію вже", – написав автор.
- 24 грудня віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров запевнив, що держава не збирається запроваджувати електронні повістки в Дії.
Читайте також: "500 000 – це мінімум". В Україні хочуть змінити правила мобілізації: все, що відомо зараз