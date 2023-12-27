Фейкові повістки у Дії – у Житомирському ТЦК повідомили про інформкампанію окупантів

Фото: соцмережі

У соцмережах почали публікуватися фейкові скриншоти "повісток" у застосунку "Дія", надіслані від Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування. Обласний ТЦК повідомив, що це фейк російської пропаганди.

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"У соцмережах почали поширювати фейкові скриншоти повісток у Дії, які ніби надійшли від Житомирського об'єднаного міського ТЦК через цю платформу. Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у Telegram-каналах ворога", – пояснили у відомстві.

В обласному ТЦК зазначили, що вони, як і будь-який інший ТЦК, не використовують Дію для оповіщення громадян.

Військові зауважили, що це є ще однією інформаційною кампанією окупантів, котра спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зрив мобілізації.

Обласне ТЦК додало скриншот із фейковою повісткою у Дії:



Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

23 грудня, міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися до ТЦК через електронні сповіщення.

Того ж дня у Facebook з'явився вірусний допис колишнього радника міського голови Івано-Франківська Назарія Кішака. Там без якихось підтверджень йшлося, що з 28 грудня в Україні нібито посилять мобілізаційні заходи й "усі, хто попадуться, підуть у піхоту". "Можете видаляти Дію вже", – написав автор.

24 грудня віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров запевнив, що держава не збирається запроваджувати електронні повістки в Дії.

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