Федоров: Повісток у Дії не буде ніколи
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевнив, що держава не збирається запроваджувати електронні повістки в Дії. Про це він написав у неділю в Telegram.
"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", – вказав він.
Федоров не вперше говорить, що Дію не будуть використовувати для розсилання повісток.
Проте у суботу, 23 грудня, міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (колишні військкомати) через електронні сповіщення.
Крім того, у суботу в Facebook з'явився вірусний допис колишнього радника міського голови Івано-Франківська Назарія Кішака. Там без якихось підтверджень сказано, що з 28 грудня в Україні нібито посилять мобілізаційні заходи й "усі, хто попадуться, підуть у піхоту". "Можете видаляти Дію вже", – написав автор.
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