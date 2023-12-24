Федоров: Повесток в Дии не будет никогда
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил, что государство не собирается вводить электронные повестки в Дии. Об этом он написал в воскресенье в Telegram.
Федоров не в первый раз говорит, что Дию не будут использовать для рассылки повесток.
Однако в субботу, 23 декабря, министр обороны Рустем Умеров сказал, что Министерство обороны рассматривает возможность извещать мужчин о необходимости явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки (бывшие военкоматы) через электронные оповещения.
Кроме того, в субботу в Facebook появился вирусный пост бывшего советника городского головы Ивано-Франковска Назария Кишака. Там без каких-либо подтверждений сказано, что с 28 декабря в Украине якобы усилят мобилизационные мероприятия и "все, кто попадутся, пойдут в пехоту". "Можете удалять Дию уже", — написал автор.
- 22 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, хотели принять до конца года. Сделать это не успеют, так как последнее заседание Верховной Рады в 2023 году уже прошло.
- 19 декабря Владимир Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек. Секретарь СНБО Алексей Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.