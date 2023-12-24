Федоров: Повесток в Дии не будет никогда

Министр цифровой трансформации заверил, что Дию не будут использовать для рассылки повесток.

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил, что государство не собирается вводить электронные повестки в Дии. Об этом он написал в воскресенье в Telegram.

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"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дии не будет никогда. И только так", — указал он.



Федоров не в первый раз говорит, что Дию не будут использовать для рассылки повесток.

Однако в субботу, 23 декабря, министр обороны Рустем Умеров сказал, что Министерство обороны рассматривает возможность извещать мужчин о необходимости явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки (бывшие военкоматы) через электронные оповещения.

Кроме того, в субботу в Facebook появился вирусный пост бывшего советника городского головы Ивано-Франковска Назария Кишака. Там без каких-либо подтверждений сказано, что с 28 декабря в Украине якобы усилят мобилизационные мероприятия и "все, кто попадутся, пойдут в пехоту". "Можете удалять Дию уже", — написал автор.