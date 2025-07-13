Фіала написал письмо Фицо с просьбой не блокировать 18-й пакет санкций против России

Петр Фиала (Фото: EPA)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к премьер-министру Словакии Роберта Фицо с просьбой не блокировать 18-й пакет санкций против России на уровне Европейского союза. Об этом сообщает Сeske noviny.

Фиала отправил письмо Фицо в субботу, 12 июля.

В письме, текст которого есть в распоряжении Сeske noviny, премьер-министр Чехии отметил, что воздержаться от блокирования санкций против России необходимо не только ради украинских мирных жителей, которые сталкиваются с все более интенсивными бомбардировками со стороны России, но и ради собственной безопасности.

"У нас общая история, а также общий болезненный опыт агрессивной политики Москвы и оккупации, санкционированной кремлевским режимом. В конечном итоге, у нас общий интерес в обеспечении безопасности наших стран и наших граждан. Сотрудничество государств в рамках ЕС и НАТО является основным условием для этого", – подчеркнул Фиала.

В комментарии медиа чешский премьер добавил, что написал письмо, учитывая тесные отношения между Чехией и Словакией, и выразил надежду, что Фицо "внесет свой вклад в сохранение единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит российской агрессии".

"Я считаю, что Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, учтет свою ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности", – сказал он.

10 июля канцлер Германии Фридрих Мерц на Римской конференции по восстановлению Украины публично призвал Словакию и ее премьер-министра Фицо разблокировать принятие 18-го пакета санкций.