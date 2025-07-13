Прем'єр Чехії написав листа Фіцо с проханням не блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії

Петр Фіала (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернувся до прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з проханням не блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії на рівні Європейського Союзу. Про це повідомляє Сeske noviny.

Фіала надіслав листа Фіцо у суботу, 12 липня.

У листі, текст якого є в розпорядженні Сeske noviny, прем'єр Чехії зазначив, що утриматися від блокування санкцій проти Росії потрібно не лише через українських мирних жителів, які стикаються з дедалі сильнішими бомбардуваннями з боку Росії, а й заради власної безпеки.

"У нас спільна історія, а також спільний болісний досвід агресивної політики Москви та окупації, санкціонованої кремлівським режимом. Зрештою, у нас спільний інтерес у забезпеченні безпеки наших країн та наших громадян. Співпраця держав у рамках ЄС та НАТО є основною умовою для цього", – наголосив Фіала.

В коментарі медіа чеський прем'єр додав, що написав листа з урахуванням тісних відносин між Чехією та Словаччиною і виказав сподівання, що Фіцо "зробить свій внесок у збереження єдності та рішучості, з якими демократичний світ протистоїть російській агресії".

"Я вважаю, що Словаччина як наш найближчий партнер у регіоні врахує свою відповідальність перед спільними європейськими цінностями свободи, безпеки та солідарності", – сказав він.

10 липня прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц на римській Конференції з відновлення України публічно закликав Словаччину та її прем'єра Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій.