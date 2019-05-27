Фигурант Tinder-скандала идет в Раду от "правых консерваторов"

Владимир Петров (фото - facebook.com/greatlumpen)

Бывший кандидат в президенты и фигурант Tinder-скандала с участием одного из чиновников Нацполиции Владимир Петров заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду от новосозданной партии Правоконсервативная партия Украины Північний шлях. Об этом он написал в Facebook.

Петров сообщил о создании партии Північний шлях. "Партия идет на выборы и поддерживает отдельных кандидатов по мажоритарным округам в разных городах", — написал он.

Сам Петров идет в Раду по одному из мажоритарных округов в Печерском районе Киева.

По его словам, представители партии Північний шлях будут баллотироваться по всем без исключения киевским округам. "Имена, фамилии, достоинства кандидатов озвучу позже и системно", - написал Петров.

Петров также участвовал в выборах президента. В первом туре он занял 23 место, набрав 0,08% голосов.