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27.05.2019, 16:03

Фигурант Tinder-скандала идет в Раду от "правых консерваторов"

Фигурант Tinder-скандала идет в Раду от "правых консерваторов" - Фото
Владимир Петров (фото - facebook.com/greatlumpen)

Владимир Петров сообщил о создании Правоконсервативной партии Украины Північний шлях

Бывший кандидат в президенты и фигурант Tinder-скандала с участием одного из чиновников Нацполиции Владимир Петров заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду от новосозданной партии Правоконсервативная партия Украины Північний шлях. Об этом он написал в Facebook.

Петров сообщил о создании партии Північний шлях. "Партия идет на выборы и поддерживает отдельных кандидатов по мажоритарным округам в разных городах", — написал он.

Сам Петров идет в Раду по одному из мажоритарных округов в Печерском районе Киева.

По его словам, представители партии Північний шлях будут баллотироваться по всем без исключения киевским округам. "Имена, фамилии, достоинства кандидатов озвучу позже и системно", - написал Петров.

Петров также участвовал в выборах президента. В первом туре он занял 23 место, набрав 0,08% голосов.

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Теги: tinder, выборы-2019, владимир петров, Північний шлях
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