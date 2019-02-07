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07.02.2019, 18:49

Кандидатом в президенты стал фигурант Tinder-скандала Петров

Кандидатом в президенты стал фигурант Tinder-скандала Петров - Фото
Владимир Петров (фото - facebook.com/greatlumpen)

Владимир Петров подал заявление как самовыдвиженец

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты политтехнолога Владимира Петрова, который является фигурантом дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке Наталии Бурейко. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Петров подал заявление как самовыдвиженец.

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В сообщении сказано, что он 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, продюсер ООО "Люмпен продакшн", беспартийный.

7 ноября в Facebook студентки Бурейко появился пост, в котором она сообщила о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым, по ее словам, она познакомилась в Tinder.

Сам Варченко назвал это "информационной атакой" на его семью и заявил, что хакеры создали поддельный аккаунт в Tinder с его фото. Жена полицейского Ольга, временно исполняющая обязанности руководителя Государственного бюро расследований (ГБР), предположила, что целью провокаторов является она.

СБУ под руководством военной прокуратуры начала расследование этой истории.

8 ноября в Facebook Бурейко появился пост с извинениями перед Варченко и его семьей. "Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", – написала она. При этом предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли. Также пропала сама девушка. Киевский политехнический институт, где она училась, заявил в полицию о пропаже Бурейко.

29 ноября Петров был задержан. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) УК".

Сейчас Петров находится под домашним арестом. 

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Теги: tinder, выборы, владимир петров, бурейко, ващенко
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