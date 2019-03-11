Фиктивный спонсор. Полиция расследует, кто дал деньги Тимошенко

Максим Цуцкиридзе (фото - Нацполиция)

Сегодня, 11 марта, полиция сообщила детали уголовного дела о возможном обмане избирателей путем фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины кандидату в президенты Юрию Тимошенко, которые были внесены в качестве залога в ЦИК. Об этом на брифинге сказал замначальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, ведется расследование возможного препятствования свободному волеизъявлению граждан путем обмана или подкупа. Речь идет о том, что 12 человек, которые якобы жертвовали деньги в фонд кандидата, ничего об этом не знали.

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Цуцкиридзе сказал, что в СМИ появилась видеозапись с показания лиц, которые осуществляли перевод денег. "Отдельным из них даже предлагали деньги для оформления фиктивных документов", - отметил он.

В частности, на брифинге показали видео с женщиной, которая представилась поваром ресторана и рассказала, что видела Юрия Тимошенко, когда тот приезжал обедать. На вопрос, знает ли она, что на сайте НАПК обнародованы фамилии тех, кто перечислил более миллиона гривень залога за Тимошенко, и в том числе ее фамилия, женщина сказала: "Нам дали бумажки, мы и подписали".

По ее словам, документы с ее смены подписали четверо человек, и каждому пообещали по 200 гривень, но еще не выплатили. Она уточнила, что руководители, просившие подписать договор, им не угрожали, однако обещали, что ничего плохого им за это не будет.

Ранее сообщалось, что дело открыто по статье за препятствование осуществлению избирательного права (ст. 157 УК). Согласно расследованию Схем, некоторые из физических лиц, которые, согласно документам партии Батькивщина, являются ее спонсорами, отрицают, что жертвовали деньги. Сам Тимошенко заявил, что считает это политическим преследованием.