Спонсоры Тимошенко отрицают, что жертвовали ей деньги - Схемы

Некоторые из физических лиц, которые, согласно документам партии Батькивщина, являются ее спонсорами, отрицают, что жертвовали деньги. Об этом говорится в новом расследовании проекта Схемы.

Там отметили, что Юлия Тимошенко за 8 месяцев собрала около 150 миллионов гривень в фонд Батькивщины. Жертвовали самые разные люди – от пенсионеров до студентов.

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Схемы пообщались с некоторыми из них, в результате чего выяснилось, что некоторые из "спонсоров" впервые от журналистов услышали о том, что жертвовали деньги в фонд партии Тимошенко.

По мнению расследователей, это может свидетельствовать о манипуляциях с предвыборным фондом, когда через якобы пожертвования граждан легализуются деньги сомнительного происхождения.

В финансовой отчетности Батькивщины Схемы обратили внимание на то, что с января по май 2018 года партия не получила ни одного взноса, а вот начиная с конца мая синхронно сотни людей сделали свои пожертвования. На счета поступило почти 160 млн грн взносов. Почти все они – 145 млн грн - от физических лиц.

Журналисты считают, что некоторые финансовые операции также являются сомнительными: разные люди вносили одинаковые суммы (15 тыс или 150 тыс грн); один человек осуществлял одинаковые платежи несколько раз в банках разных городов; деньги жертвовали целыми семьями в один период времени; одни и те же люди перечисляли одинаковые по размеру пожертвования по несколько раз в короткие промежутки времени.

Схемы пообщались с некоторыми из "жертвователей". К примеру, жительница Черновцов Елена Сава, которая, по данным Батькивщины, пожертвовала партии почти 45 тыс грн, заявила, что впервые об этом слышит.

Аналогичные случаи были среди "спонсоров" из Ровенской и Киевской областей.

Сама Тимошенко настаивает, что все доходы и расходы публичны.

В МВД сказали, что если НАПК направит им заявление о нарушениях в финансировании Батькивщины, правоохранители откроют производство. В НАПК заявили, что изучают финансовые документы партий.

По данным расследователей, подозрительные благотворительные взносы в пользу Батькивщины и раньше (в 2016-2017 гг) становились предметом расследования полиции, но результатов до сих пор нет.

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Руководил "пирамидой" якобы один из народных депутатов. Кононенко отказался назвать фамилию депутата. Однако позже спецслужба опубликовала материалы этого дела, в которых фигурирует имя Руслана Богдана, депутата Рады из фракции Батькивщина.

Тимошенко назвала бредом информацию СБУ об организации подкупа избирателей штабом Батькивщины.