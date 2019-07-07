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07.07.2019, 19:49

Филарет дал интервью пропагандистам из России

Филарет дал интервью пропагандистам из России - Фото
Почетный патриарх Филарет (фото - скриншот видео)

"Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут томос, он будет никем, а я - буду Патриархом", - сказал Филарет

Патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам Россия 24 и выступил против Томоса и Православной церкви Украины. Об этом сообщил в Facebook архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря.

Зоря напомнил, что ровно полгода назад Томос был вручен митрополиту Епифанию и прибыл в Украину и тогда вместе со всеми патриарх Филарет благодарил вселенского патриарха и президента Порошенко.

"Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут томос, он будет никем, а я - буду Патриархом", - это мог сказать какой-то другой человек, но не НАШ Патриарх", - написал Зоря.

В ПЦУ считают, что, пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он не способен понять этого. Архиепископ Зоря призвал молиться за здоровье Филарета.

24 июня Синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.

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Теги: филарет, пцу, религия
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