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25.10.2018, 08:14

Филарет озвучил требования к главе единой поместной церкви

Филарет озвучил требования к главе единой поместной церкви - Фото
Патриарх Филарет (фото - president.gov.ua)

Патриарх УПЦ КП назвал критерии, по которым следует избирать будущего предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ

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Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал критерии, по которым следует избирать главу единой поместной автокефальной УПЦ и отметил, что он сам подходит под все критерии. Об этом Филарет сказал в эфире Украинского радио.

"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - заявил Филарет.

Отвечая на вопрос ведущей о том, готов ли поступиться личными амбициями в вопросе избрания главы новой украинской церкви, Филарет сказал: "Нет! Почему? Но не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь".

Патриарх добавил, что для сохранения Украинской православной церкви он "должен работать до конца". А в случае, если его не изберут, он снимет с себя ответственость за создание и сохранения единой поместной церкви.

Также он отметил, что главу будут избирать на соборе при участии всех архиереев Киевского патриархата, Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

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Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ должны выбрать на объединительном соборе. Он от имени церкви получит томос об автокефалии.

20 октября синод Украинской православной церкви Киевского патриахата утвердил полную и сокращенную форму титула для своего предстоятеля Филарета. Он получил два временных титула - расширенный (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).

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Теги: томос, упц кп, упц мп, автокефалия, варфоломей, вселенский патриархат, филарет, Автокефальная украинская церковь, автокефальная церковь, УАПЦ
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