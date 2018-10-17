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17.10.2018, 13:42

Филарет или Онуфрий: кого украинцы видят главой поместной церкви

Филарет или Онуфрий: кого украинцы видят главой поместной церкви - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Как показало социологическое исследование, треть украинцев считают, что во главе церкви должен стать Филарет, на втором месте - Онуфрий

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Треть украинцев - 30% - считают, что возглавить единую поместную церковь должен патриарх УПЦ КП Филарет. Такие результаты социологического исследования группы Рейтинг.

7% считают, что главой должен стать предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий, 3% - за митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. 

Не определились - 42%. 

Среди тех, кто положительно относится к идее автокефалии, половина - за Филарета, 5% - за Онуфрия и еще 4% - за Макария. Треть еще не определилась. 

Опрос также показал, что больше половины украинцев - 54% - положительно относятся к идее создания единой поместной церкви.

В ходе исследования с 27 сентября по 4 октября были опрошены две тысячи респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность - не больше 2,2%. 

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Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ должны выбрать на объединительном соборе. Он от имени церкви получит томос об автокефалии.

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Теги: автокефалия, поместная церковь, филарет, онуфрий, Макарий, предстоятель
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