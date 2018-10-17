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17.10.2018, 13:10

Треть прихожан Московского патриархата за автокефалию - опрос

Треть прихожан Московского патриархата за автокефалию - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Больше половины украинцев - за единую церковь, в том числе 28% прихожан УПЦ Московского патриархата

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Больше половины украинцев - 54% - положительно относятся к идее создания единой поместной церкви. Такие результаты исследования социологической группы Рейтинг.

Не считают это хорошей идеей 19% опрошенных и еще 19% безразличны. 

Больше всего единую церковь поддерживают в западных и центральных регионах, а на востоке положительно настроены 37% респондентов. 

Самая большая поддержка автокефалии - среди прихожан Украинской греко-католической церкви и УПЦ Киевского патриархата. Почти треть - 28% - прихожан УПЦ Московского патриарха также положительно относятся к автокефалии. 

30% опрошенных видят главой единой поместной церкви патриарха Филарета (УПЦ КП), 7% - за митрополита Онуфрия (УПЦ МП) и 3% - за митрополита Макария (УАПЦ). 

В ходе исследования с 27 сентября по 4 октября были опрошены две тысячи респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность - не больше 2,2%. 

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина защитит священников и прихожан УПЦ Московского патриархата - и тех, кто захочет остаться в единстве с РПЦ, и тех, кто захочет выйти из-под Москвы

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Теги: религия, упц кп, упц мп, автокефалия, рейтинг, опрос, УАПЦ
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