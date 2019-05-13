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13.05.2019, 07:09

Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но мы создадим единую церковь

Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но мы создадим единую церковь - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Православной церкви Украины утверждает, что его задача "сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь"

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины при условии создания единой церкви. Об этом Филарет заявил вчера в эфире ТСН. Тиждень.

По его словам, Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

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"Он (Киевский патриархат, – ред.) есть, его не нужно возвращать, он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат, есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть, и будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан... уверен на 100%", - подчеркнул Филарет. 

Отвечая на вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, патриарх сказал: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Филарет убежден, что он как и предстоятель ПЦУ Епифаний, уполномочен созывать Собор.  Филарет убежден, что Епифаний должен сотрудничать с ним как с патриархом и проводить вместе службы в церкви.

"Претензии (митрополиту Епифанию, - ред.) такие, он должен сотрудничать со мной как с патриархом, а он за все 4-5 месяца ни разу не служил и не общается. Из-за того, что нет общения, а оно должно быть, церковь разделилась. Сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь", - отметил он. 

10 мая Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован после создания объединенной поместной православной церкви. В Министерстве культуры считают, что восстановление деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата невозможно.

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Теги: Патриарх Филарет, Глава УПЦ Епифаний, раскол пцу
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