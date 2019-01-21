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21.01.2019, 08:02

Филарет сказал, общается ли со спецслужбами

Филарет сказал, общается ли со спецслужбами - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам патриарха, "между КГБ и СБУ - колоссальная разница"

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Патриарх Филарет  заявил, что общается с сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью ТСН. Тиждень.

"Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ - колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", - отметил Филарет.

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Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что президент использует томос в предвыборной кампании и устроил тур по Украине, патриарх сказал: "Не вижу в этом ничего плохого. Заслуги президента Порошенко в получении этого томоса большие. Президент имеет право демонстрировать свои достижения. И, кроме того, нам многие говорят, что документа нет, подписей на нем нет, следовательно, мы ездим и показываем, чтобы люди могли воочию все увидеть".

Патриарх Филарет мог стать главой РПЦ, но из-за его подписи под увольнением председателя совета по делам религий Харчева, КГБ выбрало "своего ставленника" Алексия.

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Теги: петр порошенко, сбу, спецслужбы, кгб, партиарх филарет
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